Juan Barsallo, nuevo presidente del Concejo Municipal de San Miguelito

El concejal Juan Barsallo, representante de Mateo Iturralde, fue escogido hoy, 6 de enero, nuevo presidente del Concejo Municipal del distrito de San Miguelito.

Durante la Sesión Ordinaria No.1, Barsallo tomó posesión como máximo resposanble de la Corporación Edilicia el concejal, para el período que corresponde al año 2026. Lo acompaña en la vicepresidencia el edil Iván Cheribin, del corregimiento Rufina Alfaro.

Durante el uso de la palabra, Barsallo se comprometió a “trabajar en equipo, mancomunado, constante y esforzarse para tomar las mejores decisiones en el tema de la recolección de la basura, es un gran reto para los administradores municipales del distrito”, detalló un comunicado del concejo distrital.

Mientras que el vicepresidente Cheribin mostró su disponibilidad e invitó a sus colegas a trabajar en equipo.

Finalmente, la alcaldesa Irma Hernández hizo un llamado a la comunidad para que paguen la tasa de aseo, porque se van a recolectar los desechos con las nuevas empresas concesionarias. Igualmente, ya se está coordinando con las nuevas empresas un servicio merecedor para los vecinos de San Miguelito.