José Caicedo, vicepresidente electo del Partido Popular asegura que el colectivo trabaja con miras a 2029

El vicepresidente electo del Partido Popular (PP), José Caicedo, afirmó que la nueva directiva del colectivo ya se encuentra trabajando en el fortalecimiento de su estructura, con el objetivo de prepararse desde ahora para las elecciones generales de 2029.

Caicedo agradeció el respaldo de los delegados del partido y aseguró que la prioridad de esta etapa será el bienestar del Partido Popular y el bienestar social. “Estamos agradecidos con todos los delegados del Partido Popular por darnos la confianza a esta nueva directiva. Vamos a trabajar por el bienestar del partido y por el bienestar social, con una estructura fortalecida que nos permita salir favorecidos en las elecciones de 2029. Desde ya estamos trabajando”, afirmó ante periodistas.

Al ser consultado sobre la forma en que desarrollarán este proceso, explicó que la nueva dirigencia impulsará una renovación interna del colectivo. “Vamos a renovar el partido, elevar su credibilidad y convocar a la juventud para que se sume a este proyecto, que vamos a impulsar desde hoy. Queremos que sea un partido comprometido e innovador, y que el panameño de a pie crea al cien por ciento en lo que el Partido Popular puede hacer a partir de 2026”.

En cuanto a la posición política del PP, Caicedo confirmó que actualmente se mantiene como partido de oposición.

Respecto a los cambios que se implementarán en la estructura interna, el vicepresidente electo indicó que se enfocarán en fortalecer la membresía y ampliar la presencia territorial del colectivo. “Los cambios que queremos hacer comienzan por fortalecer la membresía y trabajar de canto a canto en todo el país, para que la gente nos conozca y para conocer, a su vez, las necesidades y carencias de la población. Desde ahí, definir en qué puede aportar este partido para ayudar a las soluciones que necesita Panamá”, dijo.