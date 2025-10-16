Jorge Herrera y Carlos Piad oficializan candidaturas

La carrera por el control del Partido Panameñista enfrenta dos nóminas que se disputan la presidencia, encabezadas por Carlos Raúl Piad y Jorge Luis Herrera.

La Convención Nacional Extraordinaria, que se desarrollará el domingo 23 de noviembre, para la elección de los cargos de la Junta Directiva Nacional y los Directores Nacionales (principales y suplentes), se celebra en medio de diferencias al interior del colectivo. Serán 1,375 convencionales quienes tendrán la tarea de definir quién encaminará el partido arnulfista, que viene golpeado por dos derrotas consecutivas en elecciones generales.

Ayer culminó el período de postulación de las nóminas, y ahora siguen dos días destinados a la revisión y subsanación de las postulaciones, según el calendario aprobado.

El llamado

El actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, indicó que “al partido le conviene una figura nueva presidiendo el colectivo. Nos corresponde hacer un trabajo de oposición... El problema del partido no es un tema administrativo”.

“Entre la candidatura de Piad y Jorge, preferiría mil veces a Jorge de presidente del partido”, agregó Blandón.

Por su parte, la expresidenta Mireya Moscoso señaló que “ha llegado el momento de buscar el bien para el partido, retomando el pensamiento del Dr. Arnulfo Arias. Viene la Convención y veremos si se da un verdadero cambio para mujeres y hombres que quieren la doctrina y añoran el partido que fue, por muchos años, fuerte”.

Cargos a elegir

Los 11 cargos de la Junta Directiva Nacional que se elegirán son: un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general, tres subsecretarios generales, un tesorero, un subtesorero y un vocal.