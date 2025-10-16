Política

Jorge Herrera y Carlos Piad oficializan candidaturas

El 23 de noviembre los convencionales del panameñismo elegirán los 11 cargos de la Junta Directiva y los 16 Directores Nacionales, cada uno con su suplente. Las listas de postulados deben garantizar paridad de género

ML | El candidato Carlos Raúl Piad durante su inscripción ayer.
ML | El diputado y presidente de la Asamblea Nacional Jorge Herrera.
ML | Las banderas del partido panameñista.
Thaylin Jiménez
16 de octubre de 2025

La carrera por el control del Partido Panameñista enfrenta dos nóminas que se disputan la presidencia, encabezadas por Carlos Raúl Piad y Jorge Luis Herrera.

La Convención Nacional Extraordinaria, que se desarrollará el domingo 23 de noviembre, para la elección de los cargos de la Junta Directiva Nacional y los Directores Nacionales (principales y suplentes), se celebra en medio de diferencias al interior del colectivo. Serán 1,375 convencionales quienes tendrán la tarea de definir quién encaminará el partido arnulfista, que viene golpeado por dos derrotas consecutivas en elecciones generales.

Ayer culminó el período de postulación de las nóminas, y ahora siguen dos días destinados a la revisión y subsanación de las postulaciones, según el calendario aprobado.

El llamado

El actual presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, indicó que “al partido le conviene una figura nueva presidiendo el colectivo. Nos corresponde hacer un trabajo de oposición... El problema del partido no es un tema administrativo”.

“Entre la candidatura de Piad y Jorge, preferiría mil veces a Jorge de presidente del partido”, agregó Blandón.

Por su parte, la expresidenta Mireya Moscoso señaló que “ha llegado el momento de buscar el bien para el partido, retomando el pensamiento del Dr. Arnulfo Arias. Viene la Convención y veremos si se da un verdadero cambio para mujeres y hombres que quieren la doctrina y añoran el partido que fue, por muchos años, fuerte”.

Cargos a elegir

Los 11 cargos de la Junta Directiva Nacional que se elegirán son: un presidente, tres vicepresidentes, un secretario general, tres subsecretarios generales, un tesorero, un subtesorero y un vocal.

Directiva hasta el 2027

ml | Alberto Guerra, presidente del Comité Nacional de Elecciones, recordó que los miembros de la Junta Directiva que se elegirán son para culminar el periodo de la JD actual. “Esta elección es para terminar el periodo de José Isabel Blandón, hasta 2027. Hay que recordar que está Convención es extraordinaria”, detalló Guerra.

“En el 2027 se deber realizar la Convención normal, que la fecha aún no se tiene”, añadió. Por otro lado, Guerra explicó que el periodo para hacer propaganda y campaña es del martes 18 de noviembre a la media noche del jueves 20 de noviembre.

Piad es un político y empresario panameño, con una larga trayectoria en la administración pública y en la política dentro del partido Panameñista. Fue gerente general de la Caja de Ahorros. Su abuelo fue miembro fundador del Partido Arnulfista.

Es el actual primer vicepresidente del mismo partido Panameñista. Con experiencia en descentralización municipal y liderazgo de campañas políticas, fue alcalde y es diputado de Aguadulce. Ha presidido asociaciones municipales.

