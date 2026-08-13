Guillermo Rivas, “mi exesposa no está en mi planilla”

El representante del corregimiento de José Domingo Espinar, en el distrito de San Miguelito, Guillermo Rivas, salió al paso de señalamientos relacionados con la supuesta contratación de su exesposa en la junta comunal y aseguró que ella nunca ha laborado en esa instancia.

Rivas explicó que: “Mi expareja nunca ha laborado en la junta comunal. Lo que sí entiendo es que fue contratada por la alcaldesa Irma Hernández hace aproximadamente un año en el departamento de Trabajo Social. El municipio no me ha asignado ese personal a mí, lo que se ha dicho es falso”.

Igualmente, el representante indicó: “de hecho, le mandé una nota a la Antai ayer para que hagan la debida verificación de la planilla y corroboren; en el Consejo se le pidió también a la representante de Fiscalización que verificara la planilla para que diera fe de lo que dije”.

Las declaraciones se dan luego de que el pasado martes 11 de agosto en el Concejo Municipal se diera un cruce de palabras entre García y el presidente del concejo Juan Barsallo, donde salió a relucir que presuntamente la exesposa del representante de José Domingo Espinar perteneciera a la planilla de la junta comunal.

Al respecto, consultamos al jefe del Concejo Municipal y representante del corregimiento de Mateo Iturralde, Juan Barsallo y resaltó que: “No tengo ningún conflicto con el representante García. Al contrario, siempre hemos mantenido buena comunicación y un debate de altura. Si bien es cierto tuvo un comportamiento inadecuado en la sala, mi llamado como presidente fue a la cordura”.

Sobre si la exesposa del edil se encuentra actualmente en la planilla municipal, Barsallo manifestó: “no abordaré un asunto que no me corresponde”.