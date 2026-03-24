Política

Gremios seguirán vigilantes ante proyecto-ley de derecho a réplica

El diputado Ernesto Cedeño dijo que “la libertad de expresión es indispensable en un estado democrático, no obstante, tiene sus limitaciones en el plano convencional y constitucional. En Panamá, el derecho a réplica debe fortalecerse”

Gremios seguirán vigilantes ante proyecto-ley de derecho a réplica
Pexels | Periodistas junto a su equipo de grabación durante la transmisión de un noticiero.
Gremios seguirán vigilantes ante proyecto-ley de derecho a réplica
ML | Diputado Ernesto Cedeño.
Gremios seguirán vigilantes ante proyecto-ley de derecho a réplica
Gremios seguirán vigilantes ante proyecto-ley de derecho a réplica
Thaylin Jiménez
24 de marzo de 2026

Diversos gremios periodísticos han expresado su preocupación y se mantienen en alerta ante una posible reforma al derecho de réplica, al considerar que podría tener implicaciones en el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo informativo en el país.

Representantes de algunos de estos grupos insisten en que el proyecto debe ser retirado del Órgano Legislativo. La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Cedeño, modificaría el artículo 2 de la Ley 22 de 2005. La iniciativa plantea que los propietarios de medios de comunicación asuman una responsabilidad subsidiaria por los perjuicios ocasionados, en caso de que no se cumpla con la publicación de rectificaciones dentro del tiempo establecido.

Ivette Leonardi, presidenta del Fórum de Periodistas, indicó que desde el gremio reconocen la voluntad política de enmendar el procedimiento mediante la votación para devolver el Proyecto 391 a primer debate. “No obstante, si bien este paso suspendería el riesgo de una discusión en segundo debate sin la participación técnica de los afectados, nuestra postura institucional es firme: exigimos el retiro definitivo de la propuesta”, añadió.

En tanto, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana indicaron que, “el Proyecto de Ley 391, que modificaría el derecho a réplica, pone en riesgo el acceso a información libre en Panamá”. Añadieron que “el derecho a réplica protege a quienes no pudieron dar su versión, pero no debe usarse para desacreditar el trabajo periodístico responsable”.

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Estado actual de la iniciativa legislativa

ml | El polémico proyecto de ley sobre el derecho a réplica, impulsado por el diputado Ernesto Cedeño, se mantiene en segundo debate, a pesar de que el propio proponente solicitó en la sesión de ayer bajar la iniciativa para realizar modificaciones junto a los gremios periodísticos, pero la falta de respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional por alterar el orden del día dejó la propuesta en su instancia actual, en espera de una discusión en el tiempo y el momento que le corresponde.

La jornada estuvo marcada por una acalorada pugna. El principal detractor de la solicitud de Cedeño fue el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, quien sostuvo que si se quieren hacer modificaciones, estas se lleven a cabo en 2do debate, cuando corresponde y no ceder a presiones.

Diputados como Jairo Salazar y Raúl Pineda, ambos del PRD, respaldan la posición de los gremios periodísticos
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