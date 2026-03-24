$!Gremios seguirán vigilantes ante proyecto-ley de derecho a réplica

Diversos gremios periodísticos han expresado su preocupación y se mantienen en alerta ante una posible reforma al derecho de réplica, al considerar que podría tener implicaciones en el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo informativo en el país.

Representantes de algunos de estos grupos insisten en que el proyecto debe ser retirado del Órgano Legislativo. La propuesta, presentada por el diputado Ernesto Cedeño, modificaría el artículo 2 de la Ley 22 de 2005. La iniciativa plantea que los propietarios de medios de comunicación asuman una responsabilidad subsidiaria por los perjuicios ocasionados, en caso de que no se cumpla con la publicación de rectificaciones dentro del tiempo establecido.

Ivette Leonardi, presidenta del Fórum de Periodistas, indicó que desde el gremio reconocen la voluntad política de enmendar el procedimiento mediante la votación para devolver el Proyecto 391 a primer debate. “No obstante, si bien este paso suspendería el riesgo de una discusión en segundo debate sin la participación técnica de los afectados, nuestra postura institucional es firme: exigimos el retiro definitivo de la propuesta”, añadió.

En tanto, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana indicaron que, “el Proyecto de Ley 391, que modificaría el derecho a réplica, pone en riesgo el acceso a información libre en Panamá”. Añadieron que “el derecho a réplica protege a quienes no pudieron dar su versión, pero no debe usarse para desacreditar el trabajo periodístico responsable”.