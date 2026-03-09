Gobierno presenta proyecto de ley para sancionar uso de máscaras y capuchas en manifestaciones

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó la tarde de este lunes, 9 de marzo, ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN) un proyecto de ley que busca sancionar el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas durante las manifestaciones.

La iniciativa propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal de Panamá, con el objetivo de establecer sanciones para quienes oculten su rostro durante protestas públicas.

Durante la sustentación del proyecto ante los diputados, la ministra Montalvo defendió la propuesta señalando que busca proteger a quienes ejercen su derecho a manifestarse pacíficamente. “Esta ley protege, esta ley defiende al que está participando en una manifestación, y evita que personas que quieren de alguna manera desvirtuar una lucha real al final terminen consiguiendo sus objetivos”, expresó Montalvo.

Según explicó la titular de Gobierno, la propuesta pretende evitar que personas encapuchadas se infiltren en las manifestaciones para provocar disturbios o desvirtuar las demandas de quienes participan en estas acciones.

El proyecto de ley deberá ahora seguir su trámite legislativo en la Asamblea Nacional, donde será evaluado y discutido por los diputados antes de su eventual aprobación.