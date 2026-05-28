Política

Fallece el defensor de la soberanía Joaquín Vásquez

Diversas figuras políticas y del periodismo destacaron su legado en la memoria histórica y el servicio

Fallece el defensor de la soberanía Joaquín Vásquez
ML | El dirigente Joaquín Vásquez Ramírez durante una actividad del mes de la patria.
Fallece el defensor de la soberanía Joaquín Vásquez
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Fallece el defensor de la soberanía Joaquín Vásquez
Fallece el defensor de la soberanía Joaquín Vásquez
Gina Arias Rivera
28 de mayo de 2026

La muerte de Joaquín Vásquez Ramírez, dirigente político y director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, fue dada a conocer ayer. Vásquez fue una figura reconocida dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y se destacó por su participación en actividades relacionadas con la memoria histórica y la gesta del 9 de Enero. Además, enfrentaba la enfermedad neuromotora ELA.

Tras conocerse la noticia, diversas personalidades expresaron sus condolencias a familiares, amigos y allegados del exdirigente político.

El exdiputado Adolfo Valderrama recordó la trayectoria de Vásquez y destacó su labor comunitaria en Ancón. “Mis más sinceras condolencias a la familia de Joaquín Vásquez. Fue el mejor representante de Ancón, dirigente orgulloso de su partido. Trabajó por muchos años al servicio del Concejo Municipal de Panamá. Paz a su alma y fortaleza para sus familiares y amigos. Que descanse en paz”, manifestó.

Por su parte, la periodista Grisel Bethancourt resaltó el vínculo profesional y gremial que mantuvo con Vásquez. “Falleció el exrepresentante, comunicador y presidente de los Centinelas del 9 de enero, Joaquín Vásquez. Con él comenzamos el movimiento pro-rescate del Sindicato de Periodistas. Para su familia nuestras condolencias”, expresó. El abogado Eduardo Leblanc Jr. también destacó su compromiso con las causas nacionales.

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Vásquez fue representante del corregimiento de Ancón entre 1999 y 2004 por el Partido Revolucionario Democrático
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Panamá
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