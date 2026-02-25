$!En pausa las reformas a la carrera administrativa

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Entre los cambios centrales del proyecto se contempla la creación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que reemplazaría a la Dirección General de Carrera Administrativa. El INAP funcionaría como ente autónomo con capacidad técnica para diseñar políticas de recursos humanos, administrar el sistema de carrera, coordinar formación de funcionarios y realizar auditorías de cumplimiento. El artículo 2 amplía el alcance al incorporar a más instituciones y servidores públicos, reduce la discrecionalidad para los nombramientos fuera de carrera.