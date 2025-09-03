Eliminación de jubilaciones especiales avanza

El anteproyecto de ley 32, que plantea modificar los beneficios de las jubilaciones especiales de los estamentos de seguridad, espera primer debate. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional (AN) prohijó la iniciativa la semana pasada.

El proponente, el diputado Jairo “Bolota” Salazar, explicó que la iniciativa busca equiparar las jubilaciones de los miembros de la Fuerza Pública con el resto de la población, ya que considera “insostenible” el peso que representan en el presupuesto del Estado.

“En el primer debate debemos pensar bien a quiénes le vamos a quitar las jubilaciones especiales, porque los tenientes se jubilan con $1.800 y ellos son los que hacen el trabajo duro. No como los comisionados y subcomisionados que solo pasean y están en oficinas”, expresó durante su participación en la comisión.