El presidente Mulino se reúne con miembros de la bancada de RM

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este jueves 12 de febrero con la bancada de diputados del partido Realizando Metas (RM). El objetivo del encuentro, realizado en el Palacio de las Garzas, fue revisar los proyectos que el Gobierno ejecutará este año para atender necesidades urgentes y resolver los problemas que enfrentan las distintas provincias del país, informó el despacho de prensa.

Durante la reunión, el presidente Mulino destacó que su administración ha asignado para este año el presupuesto de inversión más alto en la historia del país, superando los B/.11,000 millones. Estos fondos se destinarán a obras de gran impacto, como carreteras y hospitales; proyectos que buscan solucionar carencias sociales y generar oportunidades de empleo para miles de panameños.

Asimismo, el mandatario detalló los esfuerzos para ordenar las finanzas públicas e hizo énfasis en el rescate de obras de infraestructura que fueron abandonadas por administraciones pasadas, lo que generó cuantiosas pérdidas para el Estado.

Por su parte, los diputados de RM manifestaron su respaldo a la gestión del presidente Mulino dentro de la Asamblea Nacional, con el fin de facilitar el plan de trabajo que busca consolidar a Panamá como el país con mayor crecimiento en la región. Mulino asumió el cargo de presidente tras ser postulado por el partido Realizando Metas.