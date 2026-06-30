El presidente Mulino dialoga con bancada de Cambio Democrático sobre proyectos de ley

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático para abordar temas de interés nacional, con el objetivo de impulsar iniciativas en beneficio de la población.

De acuerdo con un comunicado oficial, durante el encuentro, el mandatario expresó su preocupación por la cantidad de proyectos de ley que ha tenido que vetar, al considerar que algunos contradicen las normas vigentes, los parámetros fiscales o la Constitución.

Por su parte, los diputados de Cambio Democrático se comprometieron a trabajar para fortalecer la imagen de la Asamblea Nacional. En ese sentido, señalaron que buscarán mejorar la asistencia a las comisiones legislativas y respaldar proyectos de ley que cuenten con un sólido sustento legal y social.