El PRD cuestiona traslado de Alex Lee y Javier Lynch a centro penitenciario en Coiba

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) expresó su preocupación por el traslado de Alex Lee y Javier Lynch desde el Centro Penitenciario Nueva Esperanza, en Colón, hacia una cárcel ubicada en Coiba.

En un comunicado, el colectivo político calificó la medida como “extrema” y señaló que, según sus abogados, fue ejecutada sin previo aviso a sus defensas ni familiares. Además, cuestionó que las autoridades no hayan explicado públicamente las razones del traslado.

Lee y Lynch se encuentran bajo detención provisional mientras son investigados. El PRD recordó que ambos no han sido condenados y mantienen su derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva y a recibir un trato digno.

El partido pidió al Ministerio de Gobierno y a la Dirección General del Sistema Penitenciario garantizar la vida, seguridad, salud e integridad de ambos detenidos, así como su comunicación permanente con abogados y familiares.

También solicitó a la Defensoría del Pueblo verificar las condiciones en las que se encuentran y velar por el respeto de sus derechos.