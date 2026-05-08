$!El Panameñismo tendrá jornada de inscripción este 10 de mayo

La integrante del Directorio Nacional y líder de la juventud panameñista en la provincia de Veraguas, Kimberly Hernández, informó que el próximo 10 de mayo el colectivo realizará una jornada de inscripción masiva en todas las provincias del país, incluyendo las comarcas.

La dirigente explicó que la actividad se desarrollará en coordinación con funcionarios del Tribunal Electoral y se llevará a cabo en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

En este sentido, el presidente del Partido Panameñista y actual titular de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que “mi principal objetivo político en este momento es consolidar y fortalecer la estructura del colectivo con miras a las elecciones generales de 2029”.

Herrera destacó que “el partido ya culminó una serie de giras organizativas en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, donde se registró una importante asistencia de convencionales”.

“El enfoque actualmente es fortalecer el colectivo en todo el país y preparar al partido para los retos electorales del 2029”, expresó el dirigente político, quien además señaló que el Panameñismo busca renovar y ampliar su estructura con una mayor participación de jóvenes y líderes comunitarios.