Política

El Mingob rechaza uso de su nombre para intervenir en los congresos y elecciones en territorios indígenas

El Mingob rechaza uso de su nombre para intervenir en los congresos y elecciones en territorios indígenas
Redacción Web
14 de septiembre de 2026

El Ministerio de Gobierno (Mingob) emitió un comunicado en el que rechazó el uso no autorizado del nombre de la institución para facilitar el acceso o la intervención de empresas u organizaciones en los territorios originarios, de manera puntual en la Comarca Ngäbe-Buglé.

A través del Viceministerio de Asuntos Indígenas, la entidad sostuvo que es respetuosa de las leyes que regulan cada territorio y que trabaja en armónica colaboración con las autoridades tradicionales y administrativas. Asimismo, aclaró que la convocatoria de los congresos tradicionales es atribución exclusiva de las directivas territoriales, por lo que respeta la autonomía en las decisiones de cada colectividad.

En cuanto a los procesos electorales internos, el Ministerio indicó que estos se ejecutan de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas y normativas vigentes.

Finalmente, tras reiterar su rechazo a que se utilice la figura institucional para el ingreso de terceros a los territorios, la entidad subrayó que las comunidades originarias cuentan con sus propios mecanismos de consulta pública en los que la institución no interviene, e instó a mantener las vías de diálogo con el Viceministerio para resolver cualquier diferencia.

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