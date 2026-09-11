El Ejecutivo busca destrabar la crisis de médicos especialistas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunciaron una serie de modificaciones legales y estrategias urgentes para hacer frente al déficit histórico de médicos especialistas en Panamá y optimizar la atención en los centros hospitalarios del país.

Durante la inauguración del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, ubicado en la vía Justo Arosemena, el mandatario señaló la paradoja normativa que impide ejercer a profesionales capacitados. “Es muy difícil para la población entender que tienen un hospital nuevo, pero que carecen de oftalmólogos, cardiólogos y endocrinólogos”, afirmó Mulino, al destacar la situación de hijos de inmigrantes con décadas de residencia en el territorio nacional, graduados en universidades panameñas, cuyos títulos permanecen inhabilitados por exigencias de nacionalidad. El gobernante adelantó que esta limitación será solucionada pronto.

Por otro lado, el ministro Boyd, explicó que el Ejecutivo trabaja desde hace meses en un paquete de reformas legislativas destinadas a flexibilizar los requisitos de formación, facilitar el retorno de galenos panameños formados en el extranjero y dinamizar el sistema.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) reconoció que la escasez de especialistas es una preocupación legítima, pero advirtió que traer médicos de afuera es solo una “solución cosmética o temporal” que no resolverá la crisis estructural del sistema de salud en Panamá.