Política

El diputado Neftalí Zamora se separa de la bancada Vamos

El diputado Neftalí Zamora se separa de la bancada Vamos
ML El diputado Neftalí Zamora.
Redacción Web
11 de junio de 2026

El diputado Neftalí Zamora anunció su renuncia formal a la bancada Vamos en la Asamblea Nacional, asegurando que continuará ejerciendo sus funciones desde su curul como independiente.

En su declaración, Zamora afirmó que su independencia de criterio “no es negociable” y sostuvo que la política requiere coherencia y la capacidad de impulsar transformaciones estructurales, más allá de decisiones populares o intereses políticos futuros.

El diputado rechazó que se haya incrementado el presupuesto de la Asamblea, señalando que este es menor al del periodo anterior 2024-2025 y también inferior al del quinquenio 2019-2024.

Zamora también criticó el comunicado emitido por la Coalición Vamos, al considerar que responde “a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”.

Finalmente, reiteró que su decisión responde a la defensa de su independencia y aseguró que continuará trabajando por los intereses de los ciudadanos de Panamá Norte y del país desde su posición como diputado independiente.

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