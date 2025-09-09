El análisis de propuestas para modificar el reglamento interno de la Asamblea tomará tres semanas

Alrededor de 16 proyectos de ley con más de 247 artículos de reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional están siendo revisados y evaluados para luego ser consensuados para su aprobación, en la Comisión de Credenciales, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que preside la diputada Dana Castañeda.

Castañeda explicó que “se busca poder darle un nuevo reglamento que dirija el parlamento, cónsono con las exigencias de los panameños, en cuanto a una nueva Asamblea Nacional”.

En la sesión de ayer, los comisionados aprobaron la Resolución #4, propuesta por los diputados Ariel Vallarino y Benicio Robinson, sobre la metodología que se usará para el análisis de las 16 propuestas de ley.

La Resolución establece que se habilitarán los lunes y miércoles durante tres semanas de sesiones.

También, se acordó, mediante la aprobación de la resolución, recibir la explicación de los técnicos de la comisión, sobre el análisis de los artículos de las 16 propuestas presentadas.

Se estableció el tiempo al que tendrá derecho cada diputado, que será de 5 minutos, al igual que, cuando en la sesión ordinaria exista más de un proponente, para sustentar, se establecerá una lista por el orden de llegada.