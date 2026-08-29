Eduardo Gaitán: Vamos busca abrirse paso como partido ante las restricciones a independientes

El movimiento Vamos está a la espera del conteo de los votos de su tercera Asamblea General de Miembros para determinar si dará el paso de convertirse formalmente en un partido político.

Así lo confirmó el diputado Eduardo Gaitán en entrevista para Metro Libre, quien explicó que la decisión será anunciada una vez concluya el proceso de votación y el presidente de la coalición, Juan Diego Vásquez, comunique oficialmente el resultado.

“Vamos a esperar a que las votaciones sean contadas y oficialmente el presidente de la coalición Juan Diego Vásquez haga el anuncio de cuál es el resultado”, señaló Gaitán al ser consultado sobre si Vamos se formalizará como partido.

El diputado presentó la eventual decisión como una respuesta al escenario que enfrentan las candidaturas independientes y a los cambios que, según sostuvo, buscan limitar esa vía de participación política.

“Ellos trataron de cerrarnos las puertas, trataron de decir: ‘Aquí no van a entrar’. Lo hicimos por la puerta de la candidatura independiente y han dicho: ‘Ahora le vamos a truncar el futuro a todos los independientes’”, afirmó.

Gaitán sostuvo que la decisión representa un “voto de confianza” para continuar participando en la política nacional.

Con información de Amilkar Rodríguez.