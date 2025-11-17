Diputados viajarán a Taiwán; delegación incluye miembros de varias bancadas

Una delegación de diputados panameños realizará un viaje oficial a la República de Taiwán para sostener reuniones con sectores empresariales y organismos de cooperación, según confirmaron distintos comunicados.

La Bancada Seguimos informó que los diputados Ernesto Cedeño Alvarado y Betserai Richards aceptaron la invitación para participar en la visita, con el objetivo de potenciar oportunidades para el país. En su comunicado destacaron que “los gastos del viaje no serán cubiertos con fondos públicos de la República de Panamá”.

El bloque legislativo señaló que la misión permitirá conocer modelos de innovación y políticas públicas taiwanesas. Según el comunicado, Taiwán ofrece un “alto nivel de innovación tecnológica” y la posibilidad de explorar alianzas en tecnología, manufactura avanzada, agroindustria y energías renovables.

Por su parte, el diputado Eduardo Gaitán, independiente y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, también anunció su participación. En su comunicado explicó que durante el viaje se buscarán “oportunidades comerciales, de cooperación y de inversión que puedan beneficiar al país y a nuestro distrito de San Miguelito”.

Además, Gaitán indicó que al regresar informará “los resultados de esta visita, las reuniones sostenidas y los avances logrados en beneficio del país”.

Según reportes Manuel Cohen, Edwin Vergara, Eduardo Vásquez, Jhonathan Vega, Julio De La Guardia, Ronald de Gracia y Yamireliz Chong también integran la delegación. La misión legislativa se desarrollará entre el 21 y el 30 de noviembre.

El presidente José Raúl Mulino advirtió que su gobierno no respalda contactos con Taiwán, recordando que Panamá reconoce oficialmente a la República Popular China desde 2017.