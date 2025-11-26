Diputados panameños se reúnen con homólogos de Taiwán

Los diputados panameños que viajaron a Taiwán visitaron la Asamblea Nacional de Taiwán. Los diputados de la bancada “Seguimos” divulgaron imágenes de la visita, en la que fueron recibidos por el presidente de la Asamblea taiwanesa, legislador Han Kuo-yu.

El diputado Betserai Richards divulgó que “intercambiamos opiniones sobre la importancia de impulsar políticas públicas que transparenten la gestión de nuestros países y fortalecer la democracia” con el presidente del Yuan Legislativo.

“Seguimos fortaleciendo nuestros lazos parlamentarios y buscando más oportunidades para Panamá”, concluyó el diputado panameño en sus redes.