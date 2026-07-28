Diputados analizan más de 120 cambios al Reglamento Interno de la Asamblea

El pleno de la Asamblea Nacional (AN) concluyó la fase de discusión en segundo debate del proyecto de Ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), e inició un proceso de unificación de criterios sobre las propuestas de modificación presentadas por los diputados.

Tras tres semanas de debate, las distintas bancadas presentaron más de 120 propuestas de cambios, las cuales fueron leídas por la Secretaría General de la Asamblea y serán evaluadas para definir cuáles serán incorporadas al texto final.

Según el reporte de la Asamblea, el proyecto busca modificar las normas que regulan la organización y el funcionamiento interno del Legislativo, así como los procedimientos parlamentarios.

Entre los principales cambios propuestos figuran disposiciones sobre la asistencia de los diputados y los descuentos salariales por inasistencia, la reestructuración de las comisiones permanentes, la obligatoriedad de las sesiones, el uso del tiempo durante los debates, la participación de los diputados suplentes y su juramentación.

La iniciativa también plantea prohibir a los diputados nombrar en cargos permanentes, transitorios o mediante contratos por servicios profesionales a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Otro de los cambios propuestos establece que la agenda de discusión de los proyectos deberá respetar el orden cronológico en que fueron presentados. Asimismo, se incluye la eliminación del voto secreto en determinados procesos legislativos y reglas para la conformación de las bancadas parlamentarias.

El proyecto llegó al pleno con un texto único elaborado por la Comisión de Credenciales, que incorporó modificaciones a 37 artículos durante el primer debate. Sin embargo, en la discusión en segundo debate las propuestas de reforma superaron el centenar, por lo que ahora los diputados deberán consensuar el texto que será sometido a votación.