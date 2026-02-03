Diputado Saldaña confirma su desvinculación de la Coalición Vamos

La Coalición Vamos oficializó la desvinculación del diputado Carlos Saldaña de la organización, así lo confirmó el propio parlamentario a través de un comunicado.

La decisión se da luego de que Saldaña respaldara con su voto, en el pleno de la Asamblea Nacional (AN), al nuevo subcontralor de la República, Omar Castillo.

“He sido notificado de mi desvinculación de la bancada de la Coalición VAMOS. Reitero con claridad que mi voto a favor del subcontralor de la República fue una decisión técnica, responsable y coherente con mi rol constitucional como diputado”, comentó el diputado en el escrito.

Resaltó que “la curul que ocupo es independiente y pertenece a los ciudadanos del circuito 4-1 que me eligieron. Ninguna presión política ni disputa interna condicionará mi trabajo legislativo”.

Saldaña reiteró que “continuará en la Asamblea Nacional ejerciendo mis funciones con plena libertad de criterio, responsabilidad y compromiso con el interés público”.