Política

Diputada Dana Castañeda presenta propuesta para sancionar el uso indebido de la IA

Diputada Dana Castañeda presenta propuesta para sancionar el uso indebido de la IA
ML | Presentación de la iniciativa legislativa.
Redacción Web
16 de julio de 2026

La diputada de Realizando Metas, Dana Castañeda, presentó un anteproyecto de ley que busca actualizar el Código Penal para sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial y otras herramientas de manipulación digital cuando sean utilizadas para afectar la honra, identidad y reputación de las personas.

“La iniciativa tiene como objetivo establecer límites claros y promover un uso responsable de estas tecnologías, ante el aumento de contenidos falsos o manipulados que pueden generar daños a la imagen y privacidad de los ciudadanos”, expresó.

Castañeda destacó que el proyecto no busca limitar la libertad de expresión, sino proteger especialmente a las familias, menores de edad y personas con discapacidad frente a la creación de material digital falso utilizado con fines perjudiciales.

“Nuestra legislación se ha quedado corta”, manifestó la diputada, al señalar la necesidad de actualizar las normas legales frente a los nuevos retos que plantea el avance de la inteligencia artificial.

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