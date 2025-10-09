Diputada Coba presenta anteproyecto de prisión perpetua para homicidios atroces

La diputada Ariana Coba presentó el Anteproyecto de Ley que modifica el Código Penal, para establecer la pena de prisión perpetua.

Conforme al reporte de la Asamblea Nacional (AN), la propuesta de ley tiene como finalidad “establecer la pena de prisión perpetua como una sanción de carácter excepcional, pero jurídicamente necesaria para castigar adecuadamente aquellos homicidios que, por su grado de crueldad sevicia o ensañamiento, resulten particularmente inhumanos, atroces o degradantes”.

“Esta medida busca garantizar que quienes cometen este tipo de delitos no puedan reincidir o vuelvan a atentar contra la vida de otra persona”, agrega la AN.