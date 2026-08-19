Detectan correos fraudulentos que utilizan la identidad de la presidenta de la Asamblea

La Asamblea Nacional alertó este miércoles sobre el envío de correos electrónicos fraudulentos que utilizan el nombre y la identidad de su presidenta, Shirley Castañedas, sin autorización, con el propósito de engañar a sus destinatarios.

La Presidencia del Órgano Legislativo aclaró que estos mensajes “no son enviados, autorizados, ni cuentan con el respaldo” de Castañedas ni de la Asamblea Nacional.

Ante esta situación, la Asamblea recomendó a la ciudadanía no responder estos correos, no abrir enlaces, no descargar archivos adjuntos y no proporcionar información personal, financiera o institucional cuando se trate de mensajes sospechosos que utilicen el nombre de la presidenta o pretendan actuar en su representación.

La Presidencia de la Asamblea Nacional informó que ya comunicó la situación a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a que haya lugar.

La institución también pidió a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles intentos de estafa digital, fraude electrónico o suplantación de identidad, y verificar cualquier comunicación oficial mediante los canales institucionales de la Asamblea Nacional.