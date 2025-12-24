Decretan detención provisional al representante de David Centro

En una audiencia de solicitudes múltiples realizada en la sede del Sistema Penal Acusatorio de David, el juez de Garantías decretó la medida cautelar de detención provisional para el actual representante del corregimiento de David Cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, quien se entregó a las autoridades la tarde del martes, 23 de diciembre, informó el Ministerio Público.

En la audiencia también se legalizó la aprehensión y se admitió la imputación de cargos por el delito de Peculado Doloso Agravado en perjuicio de la Junta Comunal de David.

El concejal, miembro del Partido Revolucionario Democrático, mantenía una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción dentro de los casos de Descentralización, luego que una auditoría de la Contraloría General de la República revelara presuntas incorrecciones de $4,443,804.62 durante el periodo 2019 al 2024.