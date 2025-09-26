Deberán revisar las solicitudes de modificación al presupuesto

Tras la culminación de las vistas presupuestarias de las 97 instituciones del Estado, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) y el MEF entrarán en un proceso de evaluación de las solicitudes de modificación que se han presentado.

La sustentación de las diversas autoridades iniciaron el pasado 25 de agosto y se extendieron hasta el día de ayer.

Le correspondió en el último día sustentar presupuesto para la vigencia fiscal 2026 al Ministerio de la Presidencia, por B/.204.4 millones. De este total, B/.172.4 millones están destinados a funcionamiento y B/.32.0 millones a inversión. Sustentó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. También asistieron autoridades en representación de la Autoridad Nacional de Descentralización, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Economía y Finanzas y de la Asamblea.

Hay que recordar que, según explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Eduardo Vásquez, luego del proceso de evaluación de las solicitudes de modificación, junto al MEF, deberán presentarlas ante el Consejo de Gabinete.

El proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado es por un monto de B/.34mil 901 millones.