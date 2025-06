Cortizo y Carrizo esperan juramentación en Parlacen

ML | El abogado Alfonso Fragela explicó a Metro Libre que los expresidentes y exvicepresidentes de los Estados miembros tienen derecho a integrarse al Parlamento Centroamericano (Parlacen); sin embargo, deben cumplir con el acto protocolar de juramentación para adquirir los derechos y obligaciones del cargo, incluida la inmunidad parlamentaria.

No obstante, la juramentación debe ser sometida a votación para ser incluida en la agenda de las sesiones. En caso de no haber quórum, no puede ser incorporada. En la sesión ordinaria de junio del Parlacen no se agotó la agenda, por lo que la juramentación del expresidente Laurentino Cortizo y del exvicepresidente José Carrizo quedó pendiente.