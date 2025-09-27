Comisión de reformas electorales analizará procesos internos

Un proceso de análisis sobre la competencia de representantes de entidades electorales para el debate en algunos temas, sentaron las bases de la más reciente sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de este jueves 25 de septiembre de 2025.

Las autoridades electorales abrirán un compás de conversaciones para determinar la competencia de instituciones como la Fiscalía General Electoral en algunos temas sujetos a discusiones de reforma en la actual legislación.

Los resultados serán presentados en la próxima sesión de la CNRE, pero, el magistrado presidente Narciso Arellano Moreno, explicó que existen alternativas para mantener el trabajo que se ha aprobado por esta comisión y continuar.