Código Electoral: los puntos en disputa rumbo a segundo debate

El aumento de los topes de financiamiento privado, la posibilidad de mantener dos cargos de elección popular y los cambios a las reglas de participación de candidatos independientes y partidos políticos figuran entre los puntos más cuestionados del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral y espera su discusión en segundo debate en la Asamblea Nacional.

Las modificaciones relacionadas con las candidaturas independientes también están bajo cuestionamiento. La preocupación es que las nuevas condiciones puedan dificultar la participación de aspirantes que no pertenecen a partidos políticos y generar diferencias frente a las estructuras partidarias. La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) pidió revisar estas disposiciones para evitar obstáculos a la participación ciudadana y preservar una competencia electoral equitativa.

Por su parte, la diputada Janine Prado señaló que Benicio Robinson y Luis Eduardo Camacho proponen eliminar cuatro artículos incorporados por el Tribunal Electoral para reforzar los controles al financiamiento político. Entre ellas, disposiciones que establecen la responsabilidad solidaria de los partidos por multas de sus candidatos, permiten descontar esas sanciones de los fondos públicos que reciben y castigan las donaciones ilegales.

José Luis Varela cuestionó las modificaciones al artículo 101 del Código Electoral, al considerar que imponen reglas que deberían depender de los estatutos de cada partido. Señaló que las nóminas cerradas podrían otorgar el 100% de los cargos a la lista ganadora, sin garantizar representación proporcional de las minorías, y que asignar exclusivamente al presidente la representación legal desconocería a partidos cuyos estatutos otorgan esa función al secretario general. A su juicio, estos cambios afectan la democracia interna y la autonomía de los colectivos políticos.