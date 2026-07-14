Chandler asegura que propuesta no restringe a creadores de contenido y solo exige identificar la publicidad

La diputada Walkiria Chandler defendió el anteproyecto de ley que presentó para regular la publicidad difundida por creadores de contenido digital y aseguró que la iniciativa no limita la libertad de expresión, sino que busca que los consumidores puedan identificar cuándo un contenido responde a una promoción comercial.

Según explicó la diputada, la propuesta “obliga que la publicidad se identifique como publicidad. Si a un creador de contenido le dieron un canje, un regalo, le pagaron, tiene que poner un hashtag, un cintillo, algo que indique que eso es una publicidad”.

Chandler afirmó que la iniciativa se apoya en la legislación vigente y no crea nuevas estructuras administrativas. “Usa las instituciones que ya existen como ACODECO y la Ley 45 del 2007. No crea trámites burocráticos y no complica nada”, aclaró.

La diputada sostuvo que la medida busca equiparar las reglas de la publicidad en plataformas digitales con las que ya existen en medios tradicionales. “La publicidad honesta no teme decir que es publicidad. Lo vemos en la radio, en la televisión, ¿por qué en las redes no se puede hacer también? Porque un hashtag no es censura. Lo que estamos pidiendo es que si te pagaron, lo digas. Eso no le quita ni una sola palabra ni el derecho a expresarse a nadie”, explicó.

Añadió que algunos creadores de contenido ya aplican este tipo de identificación de forma voluntaria y destacó que existen antecedentes en otros países.

“También hay creadores que ya lo hacen. Algo importante, hay legislación comparada en este continente de países que ya lo regulan, como Estados Unidos”, expresó.

Asimismo, Chandler subrayó que: “Esto no le cuesta ningún centavo a nadie. No estamos generando tributos, impuestos ni costos para nadie”.