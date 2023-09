Carrizo escoge mañana a su candidato a la vicepresidencia

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático José Gabriel Carrizo confirmó que el próximo domingo, 17 de septiembre, se va a ratificar la alianza o alianzas con este conglomerado político y como un mecanismo nuevo se ratificará también mediante votación interna él o la candidata a la vicepresidencia que él presentará y que debe cumplir con determinadas características.

“El 17 para mí es una fecha muy importante, en la que me estoy tomando tiempo para pensar... Le he pedido a Dios que me dé sabiduría para tomar la mejor decisión... Porque la decisión que voy a tomar lo voy a hacer bajo mi conciencia y entendiendo la responsabilidad de escoger a la persona hombre o mujer, que me acompañe a ganarme la oportunidad de ser presidente de la República”, dijo Carrizo.

El candidato reveló algunos aspectos sobre quién debe ser su compañero o compañera de fórmula. “No va a ser cualquiera. Esa persona debe compartir el mismo criterio que yo. Y si comparte el mismo criterio que yo, debe ser el mismo criterio de Omar Torrijos Herrera. Debe tener el convencimiento de que estamos aquí para satisfacer los intereses del país y de ser útil a los panameños y panameñas, sobre todo a quienes más lo necesitan”, agregó.

“Tiene que coincidir conmigo en que la doble moral es el peor acto de corrupción”, manifestó el candidato a la Presidencia del PRD, considerado el partido político más grande y organizado del país, que busca hacer historia y convertirse en el primero en triunfar en dos elecciones presidenciales seguidas.