Cambio Democrático reúne a más de 400 jóvenes en jornada de formación en Veraguas

Más de 400 jóvenes del partido Cambio Democrático (CD) participan este sábado 3 de octubre en una jornada de formación política en el Hotel Gran David, en Santiago, provincia de Veraguas.

La actividad incluirá talleres sobre formación política, liderazgo y organización partidaria.

El evento es organizado por la Secretaría Nacional de la Juventud, dirigida por Derick Echeverría.

Para las 4:00 p.m. se anuncia la participación de la presidenta del partido, Yanibel Ábrego.

Hasta el momento, el colectivo no ha informado sobre la agenda específica que abordará Ábrego durante su intervención.