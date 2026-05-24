Cambio Democrático realiza jornada de inscripción en Bocas del Toro

Los dirigentes del partido Cambio Democrático, en el circuito 1-1 (Bocas del Toro), informaron que, durante la jornada de inscripción realizada este fin de semana, lograron sumar al menos 2,000 nuevos simpatizantes a sus filas.

Militantes y activistas en los cuatro distritos que comprende el circuito se prepararon para el evento liderado por la diputada Yessica Romero, con el respaldo de la presidenta del colectivo, Yanibel Ábrego.

Los nuevos inscritos expresaron su confianza en el partido que trabajó por los panameños, recordando programas como la Beca Universal, 100 a los 70, las computadoras para estudiantes y el metro, que le brinda calidad de vida a sus usuarios