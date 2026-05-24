Cámara de Comercio respalda designación de Ilya Espino de Marotta

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá calificó como una “designación histórica” el nombramiento de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del Canal de Panamá, destacando que será la primera mujer en dirigir la vía interoceánica.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Aurelio Barría Pino, el gremio empresarial señaló que la designación representa un ejemplo para las mujeres panameñas y las nuevas generaciones, resaltando además la trayectoria técnica y experiencia de Espino de Marotta dentro de la Autoridad del Canal de Panamá.

El organismo sostuvo que este nombramiento refleja la madurez institucional del país y demuestra que el Canal mantiene un modelo basado en el mérito, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional.

La Cámara de Comercio también subrayó que la nueva administración enfrentará retos importantes relacionados con la seguridad hídrica, el cambio climático y la modernización de la infraestructura canalera.

En ese sentido, el gremio destacó la importancia del proyecto de Río Indio como una iniciativa clave para fortalecer la disponibilidad de agua tanto para las operaciones del Canal como para el consumo humano y el desarrollo sostenible del país.

Asimismo, reiteró que el Canal debe continuar administrándose bajo principios de autonomía, institucionalidad, capacidad técnica y visión de Estado, elementos que según indicó han sido fundamentales para el éxito de la vía interoceánica.