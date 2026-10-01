Balbina Herrera responde a censura del PRD

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional del PRD censuraron las actuaciones de su secretaria general, Balbina Herrera, por la carta que envió a la bancada de diputados sobre las reformas al Código Electoral. En una resolución, ambos organismos señalaron que Herrera llevó diferencias internas al ámbito mediático y desautorizaron la misiva del 28 de septiembre, al considerarla una posición personal y no institucional.

Herrera, por su parte, defendió su actuación y afirmó que el Comité Ejecutivo Nacional se reunió el 22 de septiembre, pero que en ningún momento se debatió la reforma electoral ni los artículos 100 y 101.

Según Herrera, resulta extraño que posteriormente se incorporaran nuevos artículos al proyecto durante la noche en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Sostuvo que su responsabilidad era advertir a los diputados sobre cambios que, según explicó, podrían afectar la estructura interna y la representación legal del PRD.