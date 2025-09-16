Avanza análisis sobre reformas al reglamento interno de la Asamblea

La diputada y presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, dio a conocer los avances en el análisis de los 16 proyectos de ley con más de 247 artículos, que buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.

“Se ha avanzado en consensos sobre artículos que tienen que ver con las funciones del presidente, del secretario y de la junta directiva”, detalló Castañeda.

Agregó que, “también se avanzó en los artículos que le dan mayor función a la junta directiva ampliada, que la conforman la actual junta directiva, más los miembros que representan las bancadas existentes”.

La presidenta de Credenciales señaló que “se encuentran en el segundo bloque de análisis, desde el artículo 56, el cual contiene 3 propuestas, en las que se designa nuevas funciones a la Comisión Agropecuaria, hasta el artículo 83”.