$!Así cambiarían los circuitos electorales para 2029

El Proyecto de Ley 700, aprobado ayer en tercer debate por la Asamblea Nacional, propone una nueva distribución de los circuitos electorales que se aplicaría en las elecciones generales de 2029, de ser sancionado por el Órgano Ejecutivo

En Bocas del Toro, la provincia contará con dos circuitos uninominales: el 1-1, correspondiente a Changuinola, y el 1-2, que agrupa los distritos de Almirante, Chiriquí Grande y Bocas del Toro, además de la comarca Naso Tjër Di.

En la provincia de Panamá, los circuitos 8-2, 8-3 y 8-4 perderán un diputado cada uno, mientras que el 8-6 ganará una curul. Con estos cambios, Panamá pasará de elegir 25 a 23 diputados.

En Panamá Oeste, los circuitos 13-1 y 13-4 sumarán un diputado cada uno. La provincia pasará de elegir ocho a 10 diputados.

En Chiriquí no prosperó la propuesta de modificar la configuración de sus circuitos. La provincia mantiene sus seis circuitos electorales y la elección de nueve diputados. La iniciativa planteaba inicialmente dividir el circuito 4-3, correspondiente a Bugaba y Tierras Altas, y elevar a siete los circuitos de la provincia.

La nueva distribución mantiene en 71 el número total de diputados de la Asamblea Nacional. El proyecto será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.