Asamblea Nacional condena atentado contra periodista y exige investigación inmediata

La Asamblea Nacional de Panamá rechazó enérgicamente el atentado perpetrado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario <i>La Prensa</i>, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026.Mediante un comunicado oficial, la presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Shirley Castañedas, condenó el hecho y calificó este tipo de ataques como actos criminales que atentan no solo contra la libertad de prensa, sino también contra el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.Castañedas hizo un llamado a las autoridades competentes, entre ellas la Policía Nacional y el Ministerio Público, para que desarrollen una investigación inmediata, objetiva y transparente que permita identificar, capturar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.La presidenta del Legislativo también expresó su solidaridad con el periodista Rolando Rodríguez, sus familiares y el equipo del diario <i>La Prensa</i>, al tiempo que reiteró la importancia de garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en el país.La Asamblea Nacional enfatizó que la violencia no puede convertirse en un mecanismo de intimidación contra quienes ejercen la labor periodística y advirtió sobre la importancia de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.