Política

Asamblea aprueba en tercer debate ley de transición para juntas comunales y municipios

Asamblea aprueba en tercer debate ley de transición para juntas comunales y municipios
ML | Durante la firma de la nueva ley.
Redacción Web
28 de agosto de 2025

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley de transición para juntas comunales y municipios, con el objetivo de garantizar procesos ordenados y transparentes en el traspaso de autoridades locales.

La iniciativa que surgió tras la crisis de julio de 2024, cuando múltiples juntas comunales y alcaldías fueron entregadas, según el despacho del diputado Neftalí Zamora “sin documentos, con bienes desaparecidos, deudas millonarias e instalaciones en estado deplorable”, situación que limitó la gestión de las nuevas autoridades.

Entre los casos más notorios figuran las juntas comunales de Ernesto Córdoba Campos, San Francisco, Bethania, Burunga y Ancón, así como los municipios de San Miguelito y Colón.

Con la nueva ley, las autoridades salientes deberán presentar un informe de gestión obligatorio, que incluya detalle de presupuestos, inventario de bienes y un acta formal de entrega en un acto oficial, garantizando que los recursos e información se traspasen de manera íntegra.

“Porque Panamá no puede seguir arrastrando la forma tradicional de hacer política, opaca y sin transparencia”, señaló el proponente de la iniciativa, el diputado Zamora.

Tags:
Asamblea Nacional
|
Junta Comunal
|
tercer debate
|
Municipios
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR