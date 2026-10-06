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Asamblea aprueba $43.1 millones para obras viales y pagos pendientes del MOP

Asamblea aprueba $43.1 millones para obras viales y pagos pendientes del MOP
ML | Miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Redacción Web
06 de octubre de 2026

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cinco traslados de partida por B/.43.1 millones a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), con recursos destinados a proyectos viales, obras culminadas y obligaciones pendientes de la institución.

Conforme al reporte oficial, los traslados fueron aprobados con 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, durante la sustentación realizada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.

Del monto aprobado, B/.21.8 millones serán destinados a seis intervenciones, entre ellas la rehabilitación de la vía Puerto Vacamonte-Chumical y el puente sobre la quebrada Veracruz; el dragado y limpieza de los ríos Tonosí, Flores y El Cacao; la carretera CPA-Boca Chica, en San Lorenzo; la vía Santa Fe-El Guabal; la solución pluvial de Bajo Boquete; y la carretera Paso Canoas-Río Sereno-Piedra Candela.

Otros B/.6.4 millones serán dirigidos a proyectos en la provincia de Chiriquí, entre ellos la rehabilitación de la carretera Alto Boquete-Caldera-Puente El Valle, que registra un avance físico del 90 %.

Además, se aprobaron B/.5.8 millones para tres proyectos que ya alcanzaron el 100 % de avance físico: el punto crítico El Limón-Guarumal, el camino La Nobleza-Playa La Barqueta y los puntos críticos de la carretera Chumico-Alto Tolica-Guayabito, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Los traslados también incluyen B/.1 millón para pagar la prima de antigüedad a 790 exfuncionarios correspondientes a los períodos 2014, 2015 y 2016, en cumplimiento de mandatos del Órgano Judicial.

A esto se suman B/.8 millones provenientes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para la rehabilitación de la avenida Randolph, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

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