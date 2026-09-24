Aprueban en tercer debate proyecto que reconfigura los circuitos electorales

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 24 de septiembre, en tercer debate, el Proyecto de Ley 700, que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de cara a las elecciones de 2029.

Durante el segundo debate se modificó la propuesta original para mantener a Chiriquí con seis circuitos electorales: dos plurinominales y cuatro uninominales. La iniciativa planteaba inicialmente dividir el circuito 4-3, correspondiente a Bugaba y Tierras Altas, y elevar a siete los circuitos de la provincia.

En Bocas del Toro se establecen dos circuitos uninominales: el 1-1, correspondiente a Changuinola, y el 1-2, que comprende Almirante, Chiriquí Grande, Bocas del Toro y la comarca Naso Tjër Di.

En la provincia de Panamá, los circuitos 8-2, 8-3 y 8-4 pierden un diputado cada uno, mientras que el 8-6 gana una curul. Panamá pasará de elegir 25 a 23 diputados.

En Panamá Oeste, los circuitos 13-1, correspondiente a Arraiján, y 13-4, de La Chorrera, suman un diputado cada uno. La provincia pasará de elegir ocho a 10 diputados.

La nueva distribución mantiene en 71 el número total de diputados de la Asamblea Nacional.