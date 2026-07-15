Anuncian nuevo partido político

ML | El Tribunal Electoral anunció la solicitud de inscripción del nuevo partido político Proyecto Panamá (PROPAN), presentada por un grupo de ciudadanos en cumplimiento de la Resolución 07 del 26 de junio de 2026.

El aviso detalla el nombre del partido, su emblema, los principios de identidad visual y la integración de su Junta Directiva Provisional, encabezada por Luis Alberto Howard Sitton como presidente.

La publicación también informa que cualquier ciudadano o partido político reconocido podrá presentar objeciones a la solicitud dentro de los ocho días hábiles siguientes a la última publicación del aviso, según el Código Electoral.

Además, el documento señala que la solicitud incluye la declaración de principios, el programa de gobierno, el proyecto de estatuto, el código de ética y el respaldo de los ciudadanos iniciadores, requisitos exigidos por la ley para la formación de un nuevo partido político.