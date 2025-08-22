ANTAI sanciona a representante de VAMOS por nepotismo en San Miguelito

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha sancionado a Óscar Gutiérrez, representante del corregimiento de Omar Torrijos, del partido VAMOS. Según informes, la sanción se debe a que Gutiérrez contrató a su prima, un acto considerado nepotismo, sin seguir los procedimientos para la selección de personal público.

Esta acción priorizó los vínculos familiares por encima del mérito, lo que va en contra de la transparencia y la idoneidad profesional.

Con este caso, ya son 47 funcionarios a nivel nacional que han sido sancionados por prácticas de nepotismo. La ANTAI reafirma así su compromiso de combatir estas acciones que afectan la confianza ciudadana y la igualdad de oportunidades laborales en el Estado. Este tipo de medidas buscan fortalecer la ética y la transparencia en la administración pública panameña.