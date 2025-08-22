ANTAI sanciona a representante de VAMOS por nepotismo en San Miguelito

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ha sancionado a Óscar Gutiérrez, representante del corregimiento de Omar Torrijos, del partido VAMOS. Según informes, la sanción se debe a que Gutiérrez contrató a su prima, un acto considerado nepotismo, sin seguir los procedimientos para la selección de personal público.Esta acción priorizó los vínculos familiares por encima del mérito, lo que va en contra de la transparencia y la idoneidad profesional. Con este caso, ya son 47 funcionarios a nivel nacional que han sido sancionados por prácticas de nepotismo. La ANTAI reafirma así su compromiso de combatir estas acciones que afectan la confianza ciudadana y la igualdad de oportunidades laborales en el Estado. Este tipo de medidas buscan fortalecer la ética y la transparencia en la administración pública panameña.