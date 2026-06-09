ACI enfrenta un conflicto interno

ML | El presidente interino y fundador de Acción Ciudadana Independiente (ACI), Carlos Escobar, emitió un comunicado en el que rechazó reclamos económicos atribuidos al exsecretario de comunicaciones, Samuel Navarro, y defendió la decisión de separarlo de la Junta Directiva. Según Escobar, el movimiento enfrenta “un intento de desestabilización por parte de personas que ya no forman parte de nuestra estructura directiva”.

De acuerdo con el dirigente, el pasado 6 de junio recibió correos electrónicos en los que se exigían pagos por supuestos servicios profesionales prestados por Navarro.

“Dichas obligaciones contractuales son legal y fácticamente inexistentes, careciendo de cualquier pacto o acuerdo previo”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la relación entre ambas partes fue “estrictamente de carácter orgánico, voluntario y a modo de donación”.

Escobar indicó que la remoción de Navarro se realizó con base en los estatutos de la organización.