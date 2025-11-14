Voto de confianza en el país

Mantener el grado de inversión es importante para atraer inversión extranjera, reducir el costo de financiamiento país y fomentar el crecimiento económico. Una buena calificación crediticia permite a Panamá acceder a financiamiento internacional a tasas de interés más bajas, lo que reduce el costo de la deuda y libera recursos para invertir en desarrollo.

Es crucial que el gobierno y las autoridades sigan trabajando en conjunto para mantener políticas fiscales sólidas, y promover la estabilidad económica, credibilidad y confianza.