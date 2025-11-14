Palabras cortas

Voto de confianza en el país

Voto de confianza en el país
Yessika Calles
14 de noviembre de 2025

Mantener el grado de inversión es importante para atraer inversión extranjera, reducir el costo de financiamiento país y fomentar el crecimiento económico. Una buena calificación crediticia permite a Panamá acceder a financiamiento internacional a tasas de interés más bajas, lo que reduce el costo de la deuda y libera recursos para invertir en desarrollo.

Es crucial que el gobierno y las autoridades sigan trabajando en conjunto para mantener políticas fiscales sólidas, y promover la estabilidad económica, credibilidad y confianza.