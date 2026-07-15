Una buena educación financiera enseña a presupuestar, ahorrar, invertir y endeudarse de forma responsable. Es la diferencia entre vivir preocupado a fin de mes y tener tranquilidad para enfrentar una emergencia. En Panamá muchos caen en deudas por desconocimiento, no por falta de ingresos. Comprar sin plan, usar la tarjeta como salario extra y no tener fondo de ahorro nos pasa factura. La educación financiera debe inculcarse desde niños. Cuando una persona entiende cómo funciona el dinero, toma mejores decisiones, cuida su patrimonio y construye futuro.