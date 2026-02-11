Palabras cortas

Un sector importante para la economía

Un sector importante para la economía
Yessika Calles
11 de febrero de 2026

El turismo es un sector clave para la economía panameña, generando empleo y divisas para el país. Panamá ofrece una rica diversidad cultural, playas impresionantes, el Canal de Panamá y lugares históricos, que lo convierte en un destino atractivo para visitantes de todo el mundo.

La inversión en infraestructura turística y la promoción efectiva son fundamentales para seguir creciendo en este sector. Panamá debe aprovechar su potencial turístico al máximo, creando oportunidades para las comunidades locales y contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR