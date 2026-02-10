Inflación en Argentina subió en enero por quinto mes consecutivo en medio de polémica por su medición

La inflación en Argentina se situó en el 2,9 % en enero, el quinto mes consecutivo de subida, anunció este martes el instituto estadístico Indec, cuyo titular renunció la semana pasada al oponerse a la decisión del gobierno de postergar la implementación de un nuevo método de medición.

La cifra marca un leve aumento respecto a diciembre (2,8%) y se aleja más del 1,9 % registrado en agosto del año pasado. Los precios crecieron sobre todo por el rubro de alimentos, bebidas, restaurantes y hoteles.

“Consolida una tendencia a la aceleración que arranca en agosto, no es un buen número”, dijo a la AFP la economista Elisabet Bacigalupo, de la consultora ABECEB.

“Ya hace dos meses la interanual también viene acelerando”, añadió la experta. El aumento de los precios se aceleró 32,4% en enero respecto a enero del año pasado, detalló el Indec.

Sin embargo la credibilidad del indicador, cuya baja es la principal carta del gobierno de Javier Milei, quedó en entredicho debido a que toma para su elaboración rubros que ya no integran la canasta de consumo de los argentinos en base a encuestas de más de 20 años.

El organismo, bajo la asistencia del Fondo Monetario Internacional, había trabajado para la actualización del índice, que estaba listo para ser aplicado a mediados de 2025, pero cuya implementación ha sido postergada desde entonces.

Esto ocasionó la renuncia la semana pasada del titular del Indec, Marco Lavagna, quien esperaba publicar el índice de enero con la nueva metodología, según explicó entonces el propio ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente Milei y su equipo consideraron que el cambio de método en la medición debía realizarse cuando el proceso de desinflación estuviera “totalmente consolidado”, dijo Caputo.

La abrupta salida de Lavagna y la posterior explicación impactó sobre la credibilidad de las estadísticas, aunque “si el gobierno hubiera cambiado la metodología no hubiera dado más la inflación; de hecho creemos que hubiera dado un poco menos”, dijo Bacigalupo.

El nuevo índice otorga más peso en su composición al precio de la tarifas de los servicios públicos, que se multiplicaron por cinco desde que asumió Milei en diciembre de 2023 debido al recorte de subsidios, entre otras razones.

La inflación se redujo del 211,4% en 2023, cuando Milei devaluó el peso a la mitad, a 31,5% en 2025, su nivel más bajo en ocho años.