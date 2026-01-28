Palabras cortas

Un país con enormes ventajas

Yessika Calles
28 de enero de 2026

Panamá se posiciona como un hub de inversión clave en la región, gracias a su posición geográfica, el Canal de Panamá y su infraestructura logística.

El sector logístico, portuario y comercial es fundamental para la economía panameña, generando empleo y crecimiento.

Además, el sector bancario panameño es reconocido por su solidez y estabilidad, lo que atrae inversiones y fomenta la actividad financiera internacional.

Es momento de aprovechar estas oportunidades para seguir creciendo y consolidar nuestra posición regional.

Panamá
